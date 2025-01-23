居民投訴皇崗口岸深夜通關擾民　深圳擬加強管控

往來香港和廣東深圳的皇崗口岸是目前平時設24小時通關的口岸，近日有網民向有關部門投訴，認為深圳車流聲和喇叭聲擾民，建議取消皇崗口岸24小時通關服務。深圳市口岸辦公室周三（22日）回應，將加強與福田區政府交通管理部門溝通，管控違規響按車輛。

網民爆料稱，每晚11時到翌日凌晨1時，大量車輛湧向皇崗口岸，尤其是周五至周日的晚上，車輛喇叭聲、車流聲音嚴重干擾附近居民正常休息。皇崗口岸附近有多個居民區，包括福民新村、皇御苑等，距離口岸只有100米、200米，夜間噪音的影響範圍非常大。網民另建議，在附近居民區較少的口岸開通24小時通關，包括深圳灣口岸和文錦渡口岸。

深圳口岸辦周三表示，網民提出建議調整皇崗口岸通關時間事宜，此事項為國家事權，前期已就其他口岸調整通關時間，分流皇崗口岸車流壓力與中央駐深查驗單位進行多輪研判，並上級部門反饋。調整皇崗口岸貨檢、分流口岸壓力已獲得上級部門批准，該辦公室相信未來口岸通關車輛將有所減少，噪音擾民等情況可有效緩解。

另外，福田口岸入境服務中心同日正式啟用，是深圳首個入境服務中心，為港人、入境旅客提供諮詢和銀行卡辦理等服務。中心位於福田口岸2號門外北廣場，入境旅客從此門外步行10米即可到達。