前議員邵家臻月初病逝　2.15舉行安息禮同日火化

立法會社福界前議員邵家臻於本月10日因胃癌離世，終年55歲。其社交平台今日(23日)貼文，家屬定於2月15日（周六）上午10時30分在灣仔循道衞理聯合教會國際禮拜堂，以基督教儀式舉行安息禮，安息禮閉門進行，並於同日進行火化儀式。

貼文又指由於場地座位有限，安息禮只限親屬、友好、學生及團體參加，不設公眾參與。公眾人士如欲對邵家臻悼念追思，可於當日上午9時至10時到場致意。為使安息禮順利進行，公眾致意將於上午9時45分停止進場。

邵家臻去年11月在社交平台貼文，透露自己已身患胃癌，指去年10月已感覺腸胃不適並就醫，首兩次並未確診胃癌。第一次有普通科醫生認為他是胃酸過多，服藥數日後並未見效。其後轉看專科醫生，惟醫生稱其所患的病是胃炎。他再次服藥無效後前往醫院，醫生擔心是十二指腸阻塞，遂安排緊急入院，經過一系列檢查後最終確診胃癌。

他患病時曾形容自己是一個「半無胃的人」，雖然等待完全康復之路很長很遠，未來也必定要調節起居飲食，但他有信心能走過這死蔭幽谷。

社工出身的邵家臻自2007年起擔任浸會大學社會工作系講師、2016年當選立法會議員，屬泛民主派成員。2014年，他因參與佔中而被控「煽惑他人作出公眾妨擾」及「煽惑他人煽惑公眾妨擾」罪，2019年4月被判罪名成立，監禁8個月。邵至2020年7月被校方通知不獲續約。