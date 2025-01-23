指勞處突擊巡查地盤有人通水　議員：行內充斥假資歷「瘀血」多

近日接連發生多宗嚴重工業意外。立法會今日(23日)通過宥關加強規管建造工程安全的議員議案。具工會背景的議員陸頌雄指勞工署的巡查值得斟酌，最近有工友給他通訊程式的工友群組截圖，內裏指勞工署今日10點半有人來巡查，大家要做足安全措施，帶好安全帽等條條目目寫得很清楚，由於突擊巡查竟走漏風聲，質疑巡查措施還有沒有足夠的阻嚇力。

他指整個安全文化的建構是環環緊扣，罸則只是最後一道防線。他說遇到不少安全主任「伸冤」，埋怨「有責無權」只能苦口婆心地提醒。他又質疑安全主任是否應受僱於承建商，還是受僱於一個獨立的法定機構，譬如職安局。承辦商向職安局購買服務，職安局就派遣安全主任地盤工作，如此安全主任就不毋須監督老闆，可避免「手掌是肉手背又是肉」的兩難境地。

議員謝偉俊指即使最好的科技、最好的訓練、最好的誘因、最好的罸則，但最終也是人的價值觀和經驗。無論老闆或中層管理人員「唔掂」的話，或者斷層，或會導致下層的不跟規矩，甚至是鋌而走險或巡查的「通水」。

謝去年10月的火箭炮行動和烽火台行動，牽涉挖泥機訓練的醜聞，有假的資歷證明，以及付2萬港元就有假電工A牌，工人假資歷很容易出事，隨時會死人的。他又指2022年7月份的舞台意外，紅館有LED螢幕掉下來的事件，反映中層監管的斷層，有經驗人才流失的問題。

他指香港經常強調不介意「瘀血」流失，認為有新移民可補充，但一個地方的議會也好，行業又好，流失的數字若太快太急、流失了一些比較有經驗的人，即使有新人填補也需要時間，畢竟語言和背景都跟本地不同。他指政府如果不珍惜，甚至不承認有關問題出現，反而嗤之以鼻、完全不聞不問的話，自不然就多了問題發生，他希望在輸入勞工、修改法例、提供科技的同時都要關注人心的問題，如果不予以正視，無論大大小小的機構，都可能會出現無論怎樣的罰則也無效的情況。