洗黑錢集團派員潛中介公司　招攬外傭賣戶口共21人被捕

執法部門一直關注詐騙及相關洗黑錢罪案，警員根據情報調查及分析可疑銀行交易紀錄，成功鎖定一個活躍本地、疑由三合會操控的洗黑錢集團，遂於本月21至22日展開代號「烈鋸」行動，搜查全港多處處所及兩間外傭中介公司，一共以涉嫌「洗黑錢」拘捕21名男女，包括12名外籍女子。

據初步調查所得，洗黑錢集團派遣成員潛入外傭中介公司工作，並藉由業務之便接觸不同外傭，以300至1000港元或贈送二手電話作為報酬，招攬菲傭及印傭賣出虛擬銀行戶口，並在公園、快餐店或外傭中介公司內，協助她們輸入資料開戶及設定密碼，並直接用作收取網上非法賭博收益。犯罪集團亦透過多次轉帳手法，從而逃避追查。

被捕人包括6名洗黑錢集團骨幹成員、2名外傭中介公司東主、11名傀儡戶口持有人及2名電話卡登記人，他們分別報稱為自僱人士、家傭及無業，部分人相信有黑幫背景。據悉其中兩名被捕骨幹成員亦曾利用個人名下帳戶清洗犯罪得益，所有被捕人已獲准保釋候查。執法部門相信集團於2022年2月至去年6月期間共清洗7,400萬元犯罪得益，將追查有關款項下落。