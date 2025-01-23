黎智英供稱甫赴美見高層　隔3個月欲再成行　尋求對方支持香港

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，審訊今（23日）踏入第124日，黎智英繼續自辯，並接受盤問。黎智英承認，2019年7月，黎智英赴美見蓬佩奧等人後不久，又著手安排另一次美國之旅，以游說美國支持香港。

庭上透露，2019年9月，黎智英一方面正準備翌月赴美，另一方面籌劃讓美國國會議員來港作實地考察。黎智英今日指，赴美之行的目的，是游說他們的支持。法官連番追問，究竟他所指支持是什麼意思。黎回答說，意思是支持香港，當時香港正值修例風波，社會上仍有示威，爭取普選、自由等訴求。黎承認曾計劃見美國前副總統彭斯及特朗普。同月，黎智英跟訪港的美國參議員史葛（Rick Scott）見面。具體對話內容他已忘記，只確認跟香港的情況，以及美國可以怎樣協助我們。控方指，會面期間，黎智英曾游說史葛，支持《香港人權與民主法案》。黎回答說不記得。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022