私隱署指去年接203完資料外洩通報　按年增近3成

個人資料私隱專員公署今日（23日）發表2024年的工作報告，當中提及公署去年接獲203宗資料外洩事故通報，當中67宗來自公營機構及136 宗來自私營機構，比2023年的157宗增加近三成。這些外洩事故涉及黑客入侵、遺失文件或便攜式裝置、經電郵、郵遞或傳真意外披露個人資料、僱員違規、系統錯誤設定等。

私隱專員鍾麗玲表示，在數碼化的年代，個人資料都「真係有市有價」，所以資料外洩事件增加均屬預期內，不只是香港有上升，對於全球來說都有上升趨勢，預計今年或會繼續上升，但論上升的幅度「我覺得係已經放緩咗」，原因是公署做很多宣傳教育工作，尤其是中小企對保障數據安全的意識都有提升。

另外，工作報告中亦提到公署自2021年10月修訂《私隱條例》並生效以來，截至去年12月31日，合共處理3326宗「起底」個案，並就其中372宗個案展開刑事調查，103宗案件轉介予執法部門繼續跟進，已有41名被捕人士被落案起訴，其中32人已被定罪。此外，去年共收到3431宗投訴個案，比2023年的3582宗下跌4%。其中3101宗投訴個案涉及投訴私營機構或個別人士；其餘330宗涉及投訴公營機構或政府部門。

至於公眾查詢個案，去年接獲18125宗，比2023年的15914宗增加14%，公署平均每個月接獲1500宗查詢個案。公署早年已設立「個人資料防騙熱線」，處理懷疑誘騙個人資料的查詢或投訴。公署去年接獲1158宗與懷疑誘騙個人資料相關的查詢，比2023年的793宗增加46%。

《私隱條例》下規管「起底」行為的條文於2021年10月8日生效，將起底行為刑事化。有關條文生效日至去年12月31日，私隱署合共處理3326宗「起底」個案，並就其中372宗個案展開刑事調查，103宗案件轉介予執法部門繼續跟進，已有41名被捕人士被落案起訴，其中32人已被定罪。

公署去年處理442宗「起底」個案，比2023年的756宗大幅減少42%。被捕人士將事主起底原因主要為金錢糾紛，依次為家人及感情糾紛。逾6成被捕人士透露社交媒體平台及即時通訊軟件起底。公署合共向20個網上平台發出了194個停止披露通知，涉及5,302個「起底」訊息，遵從率超過 96%。其執法行動不但要求相關平台移除起底訊息，亦包括要求移除58個用作起底的頻道。