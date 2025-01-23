最新人口健康調查　97%人蔬果攝取量不足　2.7%人每月暴飲一次

衞生署今日(23日)公布2023年度健康行為調查報告，探討與香港市民健康有關的主要行為和生活習慣，並提醒市民應建立健康生活方式和習慣，以減低患上主要非傳染病的風險。署方發現，14.8%的18歲或以上人士體能活動量不足，2.7%人每月暴飲至少一次。

調查於2023年7月至11月進行，訪問超過4,800名15歲或以上的陸上非住院香港人口。調查結果顯示，體能活動方面，14.8%的18歲或以上人士體能活動量不足，即未能達到世衞的建議，即每星期進行最少150至300分鐘中等強度帶氧體能活動／最少75至150分鐘劇烈強度的帶氧體能活動／同等程度的中等和劇烈強度活動組合。若與2020至22年度，24.8%人體能活動量不足數字比較，相關情況顯著改善，部分原因可能與社會繼新冠疫情後全面復常有關。

水果及蔬菜攝取量方面，97%人的攝取量不足，即每日食用少於世衞建議的400克或5份蔬果。是次調查結果與2020至22年度人口調查錄97.9%，結果相若。

飲用酒精飲品方面，15歲或以上人士中，每月暴飲至少一次，即在同一場合連續飲用最少5罐啤酒、5杯餐酒或5杯烈酒的比例，由2020至22年度人口健康調查的2%增加至今次調查的2.7%。

預防疾病措施方面，是次調查中有46.2%的50至75歲人士曾接受大腸癌篩查，比率較2020至22年度人口健康調查時的42.6%高。但就子宮頸普查，25至64歲的女士中曾接受普查的人為49.8%，較2020至22年度的調查錄52.1%低。