職安健修例大幅提高罰則　當局：工業意外致死個案沒明顯轉變

業界批評政府修例提高罰則後，但工業意外卻持續發生。勞工及福利局局長孫玉菡今日(23日)在立法會回應相關議員議案時表示，立法會在2023年通過《職業安全和職業健康法例雜項修訂條例》，大大提升違反職安健的罰則，特別是針對嚴重的工業意外，可藉可公訴罪行提出檢控，最高罰則提升至最高罰款1,000萬港元，最高監禁2年，目的是希望提升阻嚇力，使有關持責者更加重視預防工作，保障僱員職安健，但留意到法例通過後，罰則雖大大提升，但對於建造業工業意外所導致死亡個案沒有明顯的轉變。

他續稱，理解到僅靠提高罰則，並非「獨步單方」，又指其實要處理好職安健的工作，還是要多管齊下的，可能也要久久為功。他又指無可否認，提高罰則是其必要性，但不能因為沒有明顯改善從而否定提高罰則，強調提高罰則是反映清晰的訊息，讓違反安全作業的人士知道會面對嚴厲的懲罰。

發展局副局長林智文回應指政府現檢討《建築物條例》並進行諮詢工作，其中一個方向是就加強註冊建築專業人士或者註冊承建商以外的，而涉及建築工程的主要人員的監管制度，建議就主要人員如適任的技術人員、獲授權的簽署人，和技術董事的權責作出稱清晰的界定一，並且在相關的技術備忘錄進一步釐清他們的詳情，而確立他們在建築工程所需要負擔的法律責任。