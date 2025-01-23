料本年度財赤970億　會計師公會倡收基建通行費

政府早前改口估計本年度財政赤字在1,000億港元以下。香港會計師公會亦估計赤字約970億港元，主要原因是賣地收入及經濟增長較原先預期為低，財政儲備預計將跌至相等於政府約10個月開支水平。公會建議收取基建通行費，提高薪俸稅兩級制稅率至16.5%，以及提高住宅物業租賃印花税。

公會認為本港的財政狀況仍可視為穩健及相對穩定，因整體財政具實力，擁有超過4萬億港元的外匯基金資產，當中包括財政儲備、財赤與本地生產總值比率相對為低，於2023年約為3.3%、2024年本地生產總值預計為2.5% 。

針對減赤的措施」，公會認為本港未來需要增加政府收入及控制公共開支，建議在短中期增加收入方面，可向進入指定香港管制站的所有私人及公共地面交通工具，收取基建通行費，薪俸稅及個人入息課稅標準稅率兩級制，可將較高一級的標準税率，由16%提高至16.5%，並提高住宅物業租賃的印花税。

政府早表明未來方向以節流為主，公會亦建議檢討政府開支，公共開支應優先用於可惠及社會、帶動增長的領域，例如房屋、醫療、教育、福利和數碼化。至於主要基建項目的融資，除發債外，政府亦應考慮公私營合作機會，並探討定期檢討道路收費水平 。