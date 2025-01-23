涉隱瞞欠債藉虛假文件預支薪金　退休公務員判囚2個月緩刑3年

一名入境事務處時任高級入境事務助理員違反《防止賄賂條例》，於11年內先後4次使用載有虛假陳述的申請表格，瞞報欠下財務機構借貸，向部門申請預支薪金共逾13萬港元，遭廉政公署落案起訴。被告早前於東區裁判法院承認4項控罪，今(23日)被主任裁判官蘇文隆判處監禁2個月但緩刑3年。

52歲被告陳永高，是入境處時任高級入境事務助理員，今日承認4項代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪名，他另外5項相類罪名則獲控方不提證供起訴。辯方求情指，本案涉及金額較少，以往案例中的被告只被判處社會服務令或緩刑，因此希望可判處被告非監禁式刑罰。裁判官最終亦決定判處緩刑。案情透露，被告於1994年2月至2023年8月在入境處任職。被告在職期間，可按照《公務員事務規例》申請預支薪金，用以支付結婚、殯葬及搬遷等費用，並須在申請表格申報其財務負債。入境處審批申請時會考慮申請人的財務狀況，並向庫務署推薦批核預支薪金申請。

被告承認於2009年7月至2020年1月期間，先後4次使用載有虛假陳述的預支薪金申請表格誤導入境處，在表格上報稱沒有欠下任何財務機構的債項。被告每次申請預支金額由約28,000至40,000港元不等，涉及款項共逾13萬港元。廉署調查發現，被告提出上述預支薪金申請時，從沒有向入境處申報他當時分別拖欠多間財務機構債項逾28萬港元至逾36萬港元不等。

案件編號：ESCC 2399/2024