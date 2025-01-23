警務處總督察及其妻涉收賄逾百萬元　案件押後4.10再訊

曾被稱為警隊明日之星、駐守灣仔警區的總督察何兆東，涉嫌收受一名商人提供總值超過114萬港元現金和禮物，在履行職務時優待該名商人，又多次向該商人洩露警方內部資料，其妻亦被指涉案。何兆東被控兩項公職人員接受利益罪及3項公職人員行為失當罪，其妻則被控一罪，案件今（23日）在區院再訊。何兆東妻子的律師稱，仍需時翻查本案的資料，申請將案件再押後，而沒有律師代表的何，其法援申請仍在處理。法官最終決定將案件再押後至4月10日再訊。

兩名被告分別警務處總督察、38歲的何兆東，他於2023年3月2日停職；以及何的妻子，即36歲何姸頴，她報稱是家庭主婦。本案首次在裁判法院提堂時，裁判官批准兩名被告保釋。其中何兆東的保釋金由5萬港元大幅提升至120萬港元，其妻保釋金則維持在2萬港元。兩人不可離港，不得接觸控方證人。惟何因未能繳付保釋金須還押。

何兆東被控兩項公職人員接受利益罪，控罪指他於2021年8月26日，接受港幣50萬港元饋贈、貸款、費用、報酬或佣金，作為他在一宗警方檔號 WCH RN 21009680襲擊案件的調查中，傾向或保持傾向優待曲海鵬的誘因或報酬。他另被控於2021年9月12日至2023年1月4日期間 ，接受形式為金錢及禮物，即童裝、現金及一個手袋，總值港幣 648,546港元，作為傾向或保持傾向優待曲海鵬的誘因或報酬。

餘下3項公職人員行為失當罪則指，何兆東於2021年9月15日至2022年10月6日期間，向一宗警方檔號WCH 21022605涉嫌詐騙案件的報案人曲海鵬，洩露警方內部資料；以及在該詐騙案的調查中，傾向或保持傾向優待該曲海鵬。何另被指於2022年5月31日至2022年10月21日期間，向曲海鵬及/或一宗警方檔號 WCH RN 22012342涉嫌虛假文書案件的報案人梁國興，洩露警方內部資料；以及在該案的調查中，傾向或保持傾向優待該曲海鵬及 /或梁國興。最後，何被指於或約於2022年10月5日，向曲海鵬洩露有關名為庄鵬翱的人士的警方內部資料。

何姸頴被控一項協助、教唆、慫使或促致公職人員接受利益罪，控罪指她於2021年9月12日至2023年1月4 日期間，協助、教唆、慫使或促致何兆東，接受童裝、現金及一個手袋，總值港幣130,946港元的饋贈、貸款、費用、報酬或佣金，作為何傾向或保持傾向優待曲海鵬的誘因或報酬。

案件編號：DCCC 1388/2024