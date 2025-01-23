龐大財赤　林超英促削減建基工程開支　取消人工島新田科技城

面對千億港元財赤，政府早前表明會以節流為主，當局亦會把工務工程按緩急輕重排序，並調整推行時間。天文台前台長林超英直指政府必須處理結構性問題，「基本工程儲備基金」應控制基金的年度支出在600至700億港元甚至更低水平，為消除氣候變化引起海水上升造成的風險，同時促成削減基建工程支出，建議擱置甚至取消大嶼山人工島項目及新田「創新科技園區」。

林超英指預算必須緊貼國家的「生態文明建設」、「生態優先，綠色發展」、「高質量發展」及「雙碳目標」等核心綱領，而尤其是「基本工程儲備基金」近年支出飆升和超出政府財政負荷能力，而預算必須遵循「量入為出」原則，處理結構性問題，尤其是「基本工程儲備基金」近年支出飆升和超出政府財政負荷能力，故應控制在600至700億港元或更低。

在基建工程方面，他指長期以來香港社會普遍相信「基建工程、經濟發展、社會安定」這個順序，但根據長期的經濟數據顯示，1989年以來多項大型工程合共花費1.6萬多億港元，最近10多年每年支出逼近1,000億港元，卻沒有阻止香港GDP年增長率的下降趨勢，近年滑動平均更差不多跌到零，說明基建工程的巨額投資沒有為香港經濟形成新的增長點，反而成為結構性財政負擔，據此政府理應壓縮大型工程支出，把財政資源運用在為香港經濟創造新增長點的範疇。

同時他建議擴大「基本工程儲備基金」的功能，涵蓋土木工程以外的「系統建設」（如政府運作深度數碼化），相應更改名稱為「基礎設施儲備基金」 Infrastructure Reserve Fund，而在在「基本工程儲備基金」賬預留5,000億港元，作為保護市民免受氣候災害的工程和系統建設項目的專款。

對於明日大嶼大型填海計劃及新田科技城，他已多次強調隨着氣候暖化問題日趨嚴重，將來交椅洲興建的人工島及新田科技城將出水淹，為消除氣候變化引起海水上升造成的風險，同時促成削減基建工程支出，他建議擱置甚至取消大嶼山人工島項目及新田和三寶樹濕地上的「創新科技園區」。

他又建議政府推出短中長財政措施，保障基層市民在2025至2050年能源零碳化過渡期間有可負擔的電力，提供日常生活的必需能量，短期措施建議透過財政預算給予電費津貼，支援基層市民。