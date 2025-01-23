維園年宵開幕遇雨客流少　見水難化財　花檔呻生意與以往無得比

蛇年將至，全港15個年宵今午（23日）開幕。東網記者中午時分到維園視察，現場短暫時間下起微雨，人流一般。有本地花檔直言銷情自開關後已大受影響，與以往「無得比」，現時主要靠熟客支持，期望今年生意可有所上升。受北上潮影響，有學生檔主就坦言「有諗過唔搞」，但與同學、老師商議後，決定「試多一年」，希望透過自家創作的產品留住港人。

在維園年宵擺檔廿多載的花檔房小姐表示，今年天氣不錯，各款花的生長情況亦較佳，預計最多人會買蘭花、水仙。自開關後北上、外遊人士甚多，她形容現時的生意與以往「無得比」，剩下留港客會到場支持。對於今年的生意額，她坦言「希望唔好跌啦，跌咗無得做㗎喇。」不過她亦指，自己賣的本地花有一定質素，北上人士就算「貪平」，亦有部分會回港「買少少」，而且現時有賴一眾熟客支持，生意仍不算太差。

香港鄧鏡波書院學生今年再於維園擺檔，販售幾款蛇年主題公仔及揮春。第二年擺檔的施同學就表示，去年銷情超乎預期，淨賺約四成，而今年或會受北上人潮影響，期望可以收支平衡。他又提到，自己初時擔心北上人流太多，「驚今年會蝕，諗過唔搞」，但與老師商量後決定「試多一年」。同學們於內地採購幾款「蛇公仔」，亦購入一些近年年輕人間興起、可掛於背包的公仔飾物，冀吸引港人。

張祝珊英文中學的學生亦於維園擺檔，今年就主打「蛇餅健康墊」。中五的文同學表示，近年香港經濟不算太好，尤其餐飲業常常「拍烏蠅」，希望藉推出這款產品，寓意新一年各行各業生意興隆，大打「蛇餅」，亦引入近年熱門日本公仔，期望盡量留住香港人。同校的何同學就指，檔內產品均由同學們去年底到內地訂購，而以往亦主打賣公仔，故今年繼續以公仔為主。談到生意額，二人就希望「回本」，最好可以「賺少少」。他們又說，年宵是香港的特色、傳統活動，不擔北上潮會嚴重影響銷情。