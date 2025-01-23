港鐵年廿九通宵服務　明起至年初七加密班次

新春將至，為方便市民外出拜年團聚，港鐵今日(23日)宣布，將由明日(24日)至農曆年初七(2月4日)期間不同時段合共增加逾1,600班車。其中在年廿九(28日)除夕夜，所有本地鐵路線及輕鐵7條路線將通宵行駛。年初二(30日)維港煙花匯演期間，港鐵亦會加密列車班次，方便市民及旅客到維港兩岸觀賞煙花。

港鐵表示在年廿九，港鐵8條本地鐵路線會在下午3時起行駛晚上繁忙時間班次，即港島綫、荃灣綫、觀塘綫及將軍澳綫(北角至將軍澳站)將加密至約兩分鐘一班車。當晚所有本地鐵路線及輕鐵7條路線，但不包括東鐵綫過境車程、機場快綫及迪士尼綫將通宵行駛；港鐵巴士3條路線則會延長服務時間。高鐵香港段將如常服務。

至於在年初二維港煙花匯演舉行當日，港鐵7條鐵路線將加密列車班次，以配合乘客前往觀賞煙花及離場，而東鐵綫更會於當天早上開始逐步加強服務。另外在明日至年初七期間，港島綫、荃灣綫、東鐵綫及南港島綫會於周六、日及公眾假期指定時段加密班次，而東鐵綫及迪士尼綫亦將於大部分日子加強列車服務。

機場快綫亦會配合節日旅遊高峯延長服務時間。其中在年初一(29日)，由香港站開往機場及博覽館站的頭班車將提前於上午5時35分開出；年初三至初五晚上由博覽館站開出往香港站方向的尾班車則將延遲至凌晨1時正開出。