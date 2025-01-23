本季綜合營商指數較上季跌2.9　中小企營商信心謹慎

調查指本地中小企整體營商信心轉趨保守，綜合營商行業指數僅一行業呈輕微上升。本季綜合營商指數較上季下跌2.9，回落至2024年第3季水平。生產力局表示，即將公布的財政預算案相信會有更多利好措施。機構則指，指數反映了中小企業的營商信心仍然謹慎，出現回落並不感到意外。

生產力局今日（23日）公布今年第一季「渣打香港中小企領先營商指數」（中小企指數），調查成功訪問了820家本港中小企。結果顯示，本季綜合營商指數較上季下跌2.9至42.8，反映在環球經濟前景不明朗下，本地中小企的整體營商信心轉趨保守。5大分項指數中3項錄得跌幅，包括「環球經濟」（-6.6）、「盈利表現」（-6.4）及「營業狀況」（-6.4）。「招聘意向」（+0.2）及「投資意向」（+0.7）分項指數錄得輕微升幅，並於過去兩年徘徊在中性水平線附近。

本季綜合營商行業指數方面，11個行業中，僅「地產業」呈現輕微上升（+0.8），其餘10個行業指數均錄得跌幅，當中「製造業」（-5.9）、「運輸、倉庫及速遞服務業」（-5.8）、「建造業」（-5.6）、「住宿及膳食服務業」（-5.5）及「進出口貿易及批發業」（-4.5）錄得較大的跌幅。

生產力局首席市場總監馮嘉寶表示，下月將推出的財政預算案，相信會提出更多利好本地企業發展的營商措施，支援中小企。今季中小企會集中投放資源在「電子商務或數碼科技相關的培訓」、「資訊科技系統」及「線上市場推廣」等方面，體現數碼轉型對提升企業競爭力的重要性。

渣打銀行高級經濟師劉健恒指，第一季指數幾乎回吐了去年第四季的升幅，反映中小企業的營商信心仍然謹慎。國際環境的不確定性以及市場預期美國減息規模縮減，指數有所回落並不令人感到意外。