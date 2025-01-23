涉收賄轉介按揭客戶予財務中介　前銀行經理認罪待2月判刑

案件今於九龍城裁判法院再訊，該銀行經理承認一項串謀代理人收受利益罪及一項欺詐罪。

一名銀行經理涉嫌從貸款轉介公司東主收賄，擅自轉介銀行客戶予對方，以安排客戶於另一間銀行申請按揭貸款，詐騙代理轉介費，被廉政公署落案起訴向代理人提供利益等罪。案件今(23日)於九龍城裁判法院再訊，該銀行經理承認一項串謀代理人收受利益罪及一項欺詐罪，裁判官將案件押後至2月10日判刑，以待索取被告的背景報告，期間被告需還押。

被告周碧心(49歲)為華僑永亨銀行有限公司前助理客戶服務經理，案發時在尖沙咀分行任職，需處理住宅按揭貸款申請。同案另外兩名被告葉敏怡(46歲)，The Capital Property(TCP)東主；及麥妙玲(56歲)，中國工商銀行(亞洲)有限公司(工銀亞洲)前副經理，亦同被控串謀代理人收受利益罪及欺詐罪，2人均否認控罪，案件押後至3月7日作審前覆核。

科一物業按揭有限公司(科一)是工銀亞洲的指定按揭中介人。科一若與代理人合作促成按揭轉介個案，會將工銀亞洲發放的代理轉介費的95%，分發予有關代理人作為經紀費。TCP是科一的按揭轉介業務代理人，可就每宗成功轉介予工銀亞洲的按揭申請，向科一收取經紀費。

周碧心承認於2019年8月至2021年8月期間，未經華僑銀行批准，擅自將兩名華僑銀行客戶轉介予當年任職工銀亞洲的麥妙玲及TCP東主葉敏怡，以安排該兩名客戶向工銀亞洲申請按揭貸款。周又承認，訛稱上述其中一名客戶由科一轉介，詐騙工銀亞洲向科一支付按揭貸款轉介費1.8萬港元。她又從葉敏怡接受賄款逾1.6萬港元，以轉介上述另一名客戶予TCP。TCP最終就該兩名客戶從科一收取兩筆分別約1.7萬港元及約3.2萬港元的經紀費。

案件編號：KCCC 2596/2024