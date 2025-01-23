元朗721參與暴動　三「白衣人」認罪判囚最高5年3個月

2019年7月21日晚元朗西鐵站一帶發生襲擊事件，其中3名男子涉在西鐵站內連同「白衣人」參與暴動及襲擊站內的其他人。3人早前承認暴動罪，其中2人另承認串謀傷人罪，押後至今日(23日)在區院被判入獄4年8個月至5年3個月。

3名被告分別是吳偉德(38歲，保安員)、王浩昇(28歲)及鄭文傑(43歲，商人)。3名被告均承認暴動罪，吳及王另承認有意圖傷人罪。控罪指，他們於2019年7月21日，在元朗站連同其他人參與暴動；及連同其他人串謀非法及惡意傷害另一些人。同案另一名被告鄧兆雄(42歲，報稱司機)，早前已承認暴動罪及串謀傷人罪，判囚55個月。

案情指，案發當晚，一群手持木棍及藤條的白衣人在港鐵元朗站，與黑衣人發生暴力衝突，當中有白衣人拍打閘機和玻璃圍欄、揮動藤條、雨傘等威嚇及襲擊黑衣人、投擲水樽、木棍、鐵通和竹竿等，亦有人襲擊記者和勸阻他們施襲的市民，及用木棍打向付費區內的人士。至晚上11時許，約100名白衣人衝入付費區內，經扶手電梯跑上月台，並用木棍、藤條及雨傘等追打月台及列車上的市民。閉路電視片段拍攝到3名被告曾分別隨白衣人進入閘內，並曾襲擊他人及投擲物品等。

案件編號：DCCC 932/2023