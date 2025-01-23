財赤政府工程分優次　北都公路勘探費降　啟德集體運輸第3季招標

本港面對千億財赤，政府未來有多項基建推行，料會分優次開源節流，減輕財政負擔。運輸及物流局局長陳美寶今日（23日）在一個傳媒午宴上指，北都公路的勘探工程預算將會下降，而啟德智慧綠色集體運輸系統預計今年第三季招標，政府期望吸引更多營辦商參與，認為有競爭才有進步。至於網約車平台的規管工作正進行，透露已成立工作小組並將約見至少4個網約車平台會面，會以市民角度出發，去探討規管網約車平台事宜。

陳美寶指，北都公路的相關方案會很快提交立法會，早前市民關注設計及勘察費用估算較高，目前要做的是控制成本，她預告，文件提交時預算會有一定幅度的下降。而北都公路長約23公里，會以包括無人機等科技作勘察，減少傳統的鑽洞以減低成本，正與規劃署聯繫，減少隧道路段，「本來2公里長，減到0.5公里，慳得一蚊得一蚊，路通財通先可以帶動地區發展。」

北都的工程會緊接展開，預料2027年招標，2028年開始前期工程，她強調特別是新田段，因要配合人口遷移，指出「哪裏急就哪裏做先」，其實香港的基建速度可以加快，不用妄自菲薄。

在未來鐵路建設方面，陳指目前有10條鐵路，包括6條重鐵，4條中型，包括綠色智慧運輸系統。她指啟德智慧綠色集體運輸系統今年第三季招標，又指不一定由港鐵興建，而是設定一個通用標準，有規管架構，有法例及內部指標等，讓不同營辦商都知道有一套統一標準，期望多點公司及企業參與， 集各方力量去爭取時間及優勢互補。

被問及是否不讓港鐵獨大，陳就指政府與港鐵是好伙伴，雙方交流密切，上述10項工程有6項是港鐵，主要為發展鐵路延綫項目，其餘4項就會公開招標，當中港鐵亦有意投標。她指鐵路是香港建造未來的重要引擎，期盼港鐵在成本控制上加大力度，發掘非票務收入以至融資要多元化等，而在鐵路沿綫服務住宅及商場發展，旅客也可得益，帶動經濟。

另外，她亦談及規管網約車事宜，透露交通咨詢委員會已成立一個工作小組，小組已開過一次會，訂了一些工作計劃，二月中旬會與至少4間網約車平台公司會晤聽取意見。運輸署正就相關事宜進行實地調查及評估，包括打電話問市民意見，做一些交通需求普查及調查等，她又指政府沒有就網約車台設定上限，有興趣公司都歡迎與政府溝通。

目前已有網約平台讓市民預約車輛，惟執法部門會票控相關司機。被問及會否發出出租車輛牌照，讓網約車能夠合法地載客，與的士公平競爭。陳就指，應該要讓網約車合法及有效地進行，規管平台要去制定一些最少及最必須的要求，例如要保證安全，合法載客牌照及可以作回饋等，就可以令這些平台合法地進行，她指會多聽意見，要有一個共同清晰的要求，讓平台公司可以在香港落戶。