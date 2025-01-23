經濟插水營商艱難　建造業中短期前景失信心　逾28%公司結業邊緣

建造商會指業界對無論在短、中期前景的信心「都係比過去幾年差」。

面對經濟下行、樓市插水，建造業遭受衝擊。香港建造商會今日(23日)公布最新「建造業營商指數」，揭示承建商對建造業的短、中期前景信心均顯著下跌，為新冠疫情期間及疫後復常以來最低分。商會形容，建造業界對無論在短期或者中期來說「都係比過去幾年差」，另有28.1%受訪公司表示不能夠支撐建築公司生存，比去年增加10%，換言之「佢哋覺得依家經營環境更加難」。

建造商會於去年11月12日至12月12日向237間會員公司發出問卷，獲約一半公司回覆。調查發現，受訪公司對建造業的短、中期前景缺乏信心，以10分代表最有信心，評分分別達5和5.7，屬疫情期間及疫後復常以來最低分。調查又發現，僅41.3%受訪公司預計未來工程量和溢利能夠支撐建築公司生存。

調查亦發現，受訪公司對本港整體經濟的短和中期的前景的信心薄弱，以10分為最高分，評分分別為4.6及5.5，為2019年以外歷次調查中最低分。對於未來政治環境，受訪公司評分為6.6分，比去年的相若，反映對目前政治環境感樂觀。

此外77%受訪公司認為，人力資源將是公司面對的主要困難之一，當中就以工人高齡化成為最大挑戰，認為工人高齡化，導致生產力下降亦增加業界營運壓力；有45%受訪公司認為大型工務工程項目一般涉及數十億港元的巨款，令較少承建商適合參與投標，因而欠缺競爭而拉高投標價。