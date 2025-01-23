建造業缺近7800人手　半數工友已年過半百　商會指需外勞補充

備受爭議的輸入外勞政策引起社會大迴響。香港建造商會今日(23日)發布最新的調查顯示，調查當日有37940名工人工作，推算當日全港工地欠缺2312人，供應與需求相差5.74%，推算當日全港工地欠缺7769人。工人人手短缺情況較對上一次調查顯示，人手短缺問題仍然殷切，對上一次調查當日有27957名工人工作，欠缺2505人，供應與需求相差8.22%。商會表示，有很多工人超過50歲，佔了50%，在未來的時間，「我哋掌握唔到佢幾時退休，因為呢個行業需要體力勞動」，故本地培訓需要補充足夠的建築業人手，如果不能夠補充，「係要輸入外勞去幫助」。

建造商會每年均進行兩次「建造業勞工需求調查」，最新一次調查於去年11月21日進行，對上一次於去年4月進行，當時是政府宣布推出「建造業輸入勞工計劃」以來，建造商會進行第三次的需求調查。在今次的調查顯示，木模板工(樓宇工程)為最缺乏人手的工種，短缺人數為220人，供應與需求相差達19.50%，其次是鋼筋筋屈紮工短缺人數為219人，供應與需求相差達19.19%，普通焊接工的短缺人數為139人，供應與需求亦相差達12.49%。

該商會指，現時某些工種是缺乏工人，故視乎實際環境，做開私人市場的工人，他要做政府工程或跟隨其他的分判商或承建商是需要一些時間，形容缺乏人手情況「唔係好似倒杯水落去，可以即刻拎走」，故需要一個過程，亦是商會為何半年內做多次調查的原因。

該商會建議政府除繼續推行輸入勞工計劃外，亦適時檢視計劃的申請資格，讓業界有更多彈性解決人手短缺。同時，建造商會會繼續支持本地工人優先就業的政策，支持特區政府推動行業投放資源，培訓本地工人，加強採用創新科技，提升生產力，降低建造成本