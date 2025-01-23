醫管局預算十年間增至千億　團體質疑成效未如理想促政府審視

有組織提交《財政預算案》意見，指醫療開支十年間翻倍至1,000億港元，人手亦增約50%，惟醫管局工作成效仍然未如理想，惹起外界不滿聲音，建議政府應全面審視情況，找出欠缺效率的原因。同時，亦建議政府擴大⾧者醫療券使用範圍及牙科保健服務。

香港專業及資深行政人員協會早前提交《財政預算案》建議書，就經濟、房屋、教育及醫療等多個範疇提出建議。醫療方面，該會指出，醫管局預算由10年前的450億港元，增至今年的1,000億港元；醫管局醫生人手由10年前的5,000人增至現時的7,000人，意味相關醫療開支已翻倍，人手同時增加了大約40%至50%。惟醫管局工作成效仍然未如理想，惹起外界不滿聲音。政府應全面審視情況，找出欠缺效率的原因。

該會又建議，政府增加長者醫療券及擴大使用服務範圍，讓長者可以跨境使用牙醫服務。此外，亦建議增加中學生牙科健康服務，讓青少年在小學後繼續得到牙齒健康的保障，以減低將來長者牙齒需要治療的人數，減少牙科治療的開支。該會亦促請政府減省醫生與醫療機構，向政府申領醫療券的程序，令更多醫生和醫療機構接受長者用醫療券支付費用。