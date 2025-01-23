華豐煤礦突水事故釀3死　19人遭問責

山東能源新汶礦業集團有限責任公司華豐煤礦去年6月1日發生較大水害事故，造成8人受困，其中5人獲救脫險，3人遇難，直接經濟損失708.58萬元（人民幣，下同，約767萬港元）。國家礦山安全監察局周四（23日）發布調查報告，建議對19名相關責任人員追責問責，對華豐煤礦處罰款160萬元（約173萬港元）。

報告指，華豐煤礦的「11106切眼掘進工作面」頂板出現漏水，用錨桿鑽機施工1號探水孔後冒水，因現場無疏水管，用物品堵住，最終情況持續惡化，礦洞內水量變大，造成人員受困。事故直接原因是華豐煤礦未依規定進行探放水，未探明相關區域的積水狀況，又無及時撤出受困作業人員，積水突破厚度有限的煤壁後瞬間湧入工作面，造成事故發生。

當局對華豐煤礦礦長、黨委書記、安全總監、生產副礦長、掘進副礦長、總工程師等10人分別給予黨紀政務處分、行政罰款、吊銷相關資格等處罰措施；對新礦集團黨委書記兼董事長、副總經理、安全總監、總工程師等6人分別給予黨紀政務處分或組織處理。當局另對山東能源生產技術中心副主任給予組織處理；對泰安市應急管理局綜合執法支隊副縣級幹部、科長等2人分別給予黨紀政務處分。