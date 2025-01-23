近60年老字號沙田茵餐廳結業　區議員冀改為文康設施或超市

近60年老字號沙田茵餐廳去年10月結束，區議員陳壇丹今日(23日)指該餐廳屬區內地標，亦是一個很好的打卡點，關注餐廳舊址有無機會改變用途，改為休憩公園等文娛康樂設施，或者有無機會可給團體或商業機構，向政府租用上址並翻新成社區超市或一些商舖等。地政總署指餐廳已屬政府物業，其未來路向將如何處理，署方作為土地代理人是持開放態度。

陳壇丹指區內市民很關注餐廳結業後，同一個地方會否有其他的用途，由於附近地方如大圍新村，欠缺文娛康樂設施，如果要去賣東西的話，都要前往遠一點的地方，故提出有關建議。

對於有關建議，與會的地政總署署長羅淦華回應指對沙田茵餐的情況也有些認識，當初傳出醞釀倒閉的消息，社會上有討論其保留價值，目前沙田茵餐廳已屬於政府物業，其未來路向將如何處理，署方作為土地代理人是持開放態度，並願意配合其他部門不同的具體方案，然而有關方案需要大家詳細研究，怎樣使用有關土地是最好的，歡迎區議會多提供意

見。

另一區議員陳敏娟關注地政總署管轄範圍的樹木問題，當有居民投訴危險樹木的時候，區議員就會將有關個案告知地政處，可是向地政處署轉達之後，可能會找相關同事跟進或安排承辦商處理，往往很少跟區議員有匯報或交流，以致他們不清楚投訴樹木的進度，很難跟居民匯報和交流。

羅淦華指樹木管理涉及安全隱患，政府非常關注，而地政總署主要處理未批租土地上的樹木，由於未批租土地面積很大，署方盡量以風險為本的方式去處理，市民如發現危險樹木歡迎向毋方投訴。署方現在的處理流程是收到投訴會盡快安排承辦商去檢查，如果是有危險的話會立即圍封。