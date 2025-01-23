車Cam直擊：灣仔女童衝馬路　險捱貨車撞

幼童於街上過馬路時，往往因未懂得留意交通情況，只會朝着目標方向奔跑，如碰巧有車輛駛至，有機會造成意外發生，家長有責任好好照顧他們，包括手拖手及教導安全意識，而不是讓其獨自過路。今日(23日)有網民上載「車Cam」片，顯示時間為下午5時20分，一名女家長與兩名穿校服的年幼女童，由灣仔道轉入普樂里，由於家長先行，兩女童只好從後跟着。期間，一名女童突然衝出馬路，片主發現當時有貨車駛至，於車廂內高呼示意。

幸好，貨車司機及時煞車，女童亦察覺貨車馳至，急忙往車頭方向奔跑往對面行人路，她見貨車已停車，再橫過馬路尋找家長，與另一名女童會合後，3人往交加里方向離去。但只見家長拖着其中一名女童再次橫越馬路，另一人則獨自追上，影片至此結束。

片主表示「兩位孖女嘅老母，如果告你疏忽照顧，我一定會上庭作供！你兩個女先後走過出馬路，你就走到老遠，出左(咗)事淨係識鬧，仲要掉低衝出馬路嘅女，由得佢再獨自過馬路」。其他網民亦指，「唔止累死自己啲(個)女，仲累埋個司機」、「個媽媽冇左(咗)個女真係唔好怪人」；亦有人讚貨車司機，「好彩噸車(貨車)司機驚(警)覺性高」、「貨車司機，多謝你警覺性高，及時剎(煞)車」。