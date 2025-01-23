北角東岸板道西段1.26起開放　接通11公里海濱長廊

北角東區走廊下、長約1.1公里的東岸板道(西段)，將於下周日(26日)起開放予公眾使用。板道貫通東岸公園主題區及北角海濱花園，標誌港島北海濱由堅尼地城連貫至北角，全長11公里，內設多個共享空間，供市民步行、騎單車等，亦設其他遊樂設施，另引入維港首條轉盤橋。至於板道(東段)則會在下半年完成，屆時將接駁至筲箕灣海濱。

東岸板道全長約2.2公里，分為東西兩段，巧妙利用現有東區走廊下的空間。即將開放的西段長約1.1公里。板道以「海濱共享空間」為理念，設有共享徑供市民步行、緩跑、踩單車等，亦設行人專用路徑。另外，板道設有階梯式座位，供遊人休息或欣賞維港海景及日落；遊樂空間則以波浪為設計主題，設有健身設施等，板道亦設釣魚平台等，並保留和活化了糖水道公眾碼頭。

板道另一特色，是在維港首次引入開合橋和轉盤橋，便利船隻進入近岸水域進行緊急拯救行動及日常維修，既能保持板道暢達性，亦能兼顧運作需要。這兩條橋平日會處於關閉狀態，供市民來往板道，開或合需時約兩分鐘。不過，轉盤橋的開放時間為朝6至晚11，其餘部分將24小時開放。

至於東岸板道(東段)，將由北角海濱花園接駁至鰂魚涌海裕街，預計下半年陸續完成。東岸板道全面開放後，整條長約13公里、連貫堅尼地城至筲箕灣的海濱便正式打通。

土木工程拓展署署長方學誠表示，為了克服高度限制、狹窄水道、欠缺陸上運輸通道等技術困難，工程團隊引進不少創新元素建造東岸板道，包括採用預製板道橋身，縮減工期和成本，並有效提升施工安全。

海濱事務委員會主席何文堯則指，東岸板道是政府、海濱事務委員會和公眾經過十多年討論，平衡了社會各方意見而建成，過程殊不簡單。他指出，板道是貫通港島北岸的最後一塊拼圖，對駁通維港海濱具有重要意義，亦為日後的海濱發展提供更多可能。