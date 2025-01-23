沙田兩私家車相撞3人受傷　男警被控危駕明日提堂

警方於2024年8月3日下午接獲報案，指一輛由28歲男子駕駛的私家車沿沙田沙田圍路往馬鞍山方向行駛，當駛至沙田圍路及沙田路交界時，懷疑與另一輛由36歲男子駕駛的私家車相撞。人員接報到場，該名36歲男司機，以及其私家車上分別32和42歲男乘客受傷，清醒被送往威爾斯親王醫院治理。

案件由新界南總區交通部特別調查隊跟進調查，經進一步調查及諮詢法律意見後，該名28歲男子涉嫌「危險駕駛導致他人身體嚴重受傷」被捕。他被落案起訴一項「危險駕駛導致他人身體嚴重受傷」罪，案件將於明日(24日)上午在沙田裁判法院提堂。該名被捕男子為一名休班警務人員。警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。

警員涉及危駕事件時有發生，2023年6月一名男警於凌晨時分，駕駛私家車至旺角彌敦道及旺角道交界時，疑撞到一輛的士，使其失控撞毀約兩米鐵欄及撞倒一名女途人，另一輛的士則懷疑收掣不及，撞向私家車。懷疑與案有關的男警，事後被控一項「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」罪，案件於去年7月在區院提訊。