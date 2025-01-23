訪美距特朗普僅25米　韓國瑜稱屬突破

台灣立法院長韓國瑜周二（21日）在台駐美代表處俞大㵢大使等人陪同下，率代表團拜訪美國參眾兩院，共會晤24名美國眾議院「國會台灣連線」核心成員及跨黨派重要友台參議員。訪問團最後一個行程是周三（22日）到兩大智庫威爾遜國際學者中心和傳統基金會舉行閉門會議，並達成三個共識。

韓國瑜受訪指，與華盛頓兩大智庫交流中，雙方討論如何面對區域威脅、資訊戰及網攻、立院凍結部分防衞預算、強化海巡及空防能力、全民動員政策、潛艇製造、反導彈戰略、烏克蘭戰爭啟示、晶片產業、生物科技合作、無人機戰略、人工智能合作、資訊安全、能源政策等議題，希望未來持續互訪交流，以協助深化台美合作。雙方達成共識，美國不論共和或民主黨對台都維持堅定支持與安全承諾，台灣各政黨亦與美方互相信任支持，共同捍衞亞太區域安全與自由民主價值。

韓國瑜以「爆出大紅盤」及「突破」形容此行成果，他與美國各州州長、各軍種高層人員及外交使節團一同觀看美國總統特朗普就職禮，也拜會國會議員及新政府主管亞洲及台美事務的官員。他提到，外界原本憂心台方慶賀團不能入場觀禮，但最後能進入國會看轉播，一度距離特朗普僅25米左右。民主黨參議員達克沃斯周三表示，周二與韓國瑜等人會面，討論美國如何在中國大陸威脅下更支持台灣，協助台灣強化安全並進一步推進雙邊經濟關係。