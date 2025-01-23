綠在區區初一至三全日休息　年廿九除夕早收兩小時

農曆新年將至，環保署今日(1月23日)公布，所有82個「綠在區區」回收便利點會服務至下周二(28日)年廿九除夕當天，翌日大年初一至年初三(29日至31日)將全日休業，大部分在下周六(2月1日)年初四會恢復正常服務。署方指，綠在區區休業期間，市民可以自助回收，但指當自助回收設施已滿時，市民不應把回收物放在門外或街上，以免對附近居民及環境造成影響。

環保署表示，為方便市民回收農曆新年前大掃除所產生的回收物，「綠在區區」所有82個「回收便利點」會維持正常回收服務直至年廿八(27日)，翌日年廿九除夕則會提早兩小時停止服務。至於大年初一至年初三，綠在區區將全日休業，期間市民仍可將回收物投放在部份回收便利點門外的自助回收籠車或回收投口。環保署已和「回收便利點」營辦團體商討，加強在農曆新年假期休業期間監察各回收點外的情況，包括使用閉路電視及定時巡查，若有需要時，會盡快派員清理回收物。

至在大年初四，除了「綠在沙田」和「綠在灣仔」維持休業，其餘會回復正常服務。在休業期間，市民可將回收物放進站內或閘外的自助回收設施，有需要時亦可聯絡該站的保安員協助。廚餘回收則在農曆新年期間會維持正常。

另外，今年綠在區區「回收環保站」亦會繼續支持桃花回收，市民在農曆新年過後，可把已清除裝飾的桃花於下月5日至13日期間送到各個「回收環保站」作收集及回收處理。詳情稍後公布。