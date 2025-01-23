今年正部級「首虎」　前西藏政府主席齊扎拉受查

中央紀委國家監委周四（23日）公布， 西藏自治區前主席、十四屆全國政協常委、農業和農村委員會副主任齊扎拉涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查，成為今年首名受查的正部級「老虎」。

現年66歲的齊扎拉是雲南香格里拉人，歷任雲南省迪慶州州長、迪慶州委書記等職，2010年5月任雲南省委常委。他2010年9月跨省履新，調任西藏自治區黨委常委、統戰部部長，區政協黨組副書記，其後擔任過拉薩市委書記等職，2017年1月任西藏自治區政府主席。他2021年任第十三屆全國人民代表大會民族委員會副主任委員，前年任第十四屆全國政協常委、農業和農村委員會副主任。

最高人民檢察院周三（22日）另發布消息，內蒙古自治區人大常委會前黨組副書記、副主任杜梓涉嫌受賄案已完成調查，指定由遼寧省瀋陽市人民檢察院審查起訴，近日已向瀋陽市中級人民法院提起公訴。北京市第三中級人民法院同日宣判北京公共交通控股（集團）有限公司前黨委書記、董事長王春杰受賄案，判處他無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

此外，海南省紀委監委周四亦公布，陵水黎族自治縣委前副書記、政法委書記肖峰嚴重違紀違法，被開除黨籍和公職。之前曾有男子在網上實名舉報肖峰，指控他破壞他人家庭，與他人妻子長期保持不正當關係。