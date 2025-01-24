縱身殘心不障　殘疾者助養兒童　悟非「畀錢咁簡單」

不少有心人會透過機構助養兒童，希望幫助他們改善生活。港人房志剛(Kenny)雖然是一名傷殘人士，但並無影響助養兒童的念頭，他於2013年開始助養兒童，至今已近10年，期間先後助養2名孩子，他相信無論小朋友出生是如何，只要獲得足夠的機會，亦可活到很豐盛的人生。另一港人李婉君(Jacqueline)助養小朋友已有25年，她指助養第一個兒童後，每年都收到香港宣明會助養兒童的報告，包括照片等，「睇住小朋友成長，建立咗關係」，故相隔一段時間便增加一個助養兒童，至今已助養9個小朋友。

去年2月，Kenny首次到孟加拉探訪其助養的女兒，他指剛巧當地遇上颱風、正經歷一場大雨，由於目的地的社區非常簡陋，亦相當接近颱風中心位置，親眼看見當地水浸非常嚴重，頓時體會到原來自己生活在一個很幸福的地方。因此Kenny探望助養女兒之行一波三折，在颱風過後，女兒與其家人忙於清理家園，同時還抽時間見面，他稱成功將書包送給女兒，直言「我係非常感動」。

Kenny回想當初，指多年前經過香港世界宣明會的街檔時，職員向他介紹機構理念，他稱「我係好認同佢哋嘅理念，跟住我就即刻做咗助養小朋友嘅捐贈者」。他指最初是助養一位在內地的小朋友，其後助養另一名身在孟加拉的小朋友。他續表示，除每個月捐助之外，後來獲悉女兒的家因打風被吹倒，因此需要鋅片建屋，故在女兒生日的時候捐贈鋅鐵板予他們，認為捐助計劃「係畀到及時必需」，Kenny體會到「我哋可以畀石屎保護住，但佢哋有颱風，屋企就會冧」。

他又稱非常重視兒童的教育和醫療等，「教育唔係剩係畀錢佢讀書，你仲要培訓」，宣明會與當地政府合作，訓練青少年，「如果無呢個計劃、無宣明會、無當地社區幫助，佢可能到依家只係一個街童，執垃圾」。Kenny又補充，自從加入宣明會助養行列後，明白到想幫助別人「都唔係畀錢咁簡單」，例如捐錢予小朋友讀書，但原來社區是沒有學校，「佢要點讀書」，所以幫人都要有很多規劃，這亦是從成為助養者之後學習的知識。

至於另一名助養者Jacqueline助養兒童已有25年，本身是兩孩之母的他，會與兩名小孩分享關於助養兒童的點滴，讓他們明白世界上有很多小朋友的成長環境艱難，她更透露現時23歲的女兒亦成為一名助養者，「由細到大，大家一齊睇相，她覺得自己都係一分子，所以她覺得好開心」。

她憶述最難忘於2019年首次到柬埔寨探訪助養的7歲男孩，在探訪當地家庭前，特意買了很多玩具送給他們，亦知道他們要下田工作，於是「我買咗兩個保溫壺送畀佢媽媽，凍嘅時候可以裝熱飲、熱嘅時候就裝凍飲」，不過該名媽媽指，他們家是沒有自來水，故每周需要騎單車「去到好遠地方打水」，家中才有乾淨的飲用水。Jacqueline指經歷此事後，明白到即使願意捐錢，都要用心挑選禮物，並稱「但原來做咗咁多嘢，我唔了解佢，唔知道佢真正嘅情況」，因此明白真的想幫助別人，首先應該花多些時間去了解她們的需要。

Jacqueline在去年初再次去柬埔寨探訪該名助養男孩的家庭，該男孩已經12歲，故「我帶咗個足球送畀佢」。她又稱見到探訪的家庭生活有所改善，家中附近種植很多棕櫚樹，樹上的果實可賣出去、樹葉亦可織成不同工具。

香港世界宣明會表示，2023年度本會的總善款收入約為6.46億元，當中包括助養計劃及其他多個項目，不過在經濟疲弱的大環境下，普遍慈善團體的籌款數字都出現負增長，宣明會本年度籌款數字亦無可避免受到影響，但仍秉恃著竭力幫助有需要群體的理財原則下審慎理財，目前財政狀況仍然穩健，會繼續鼓勵公眾捐款幫助更多有需要的兒童及家庭。