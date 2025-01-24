6歲童冰上飛馳　香港盃短道速滑奪雙冠　冀未來披港隊戰衣出賽

「2024香港盃短道速滑比賽」於上月30日舉行，現年僅6歲的郭佑辰，是福建中學附屬學校校隊的田徑好手，自4歲起穿着姐姐的舊溜冰鞋與姐姐一起到溜冰場玩，因想在冰上「跑」得最快，毅然由花樣滑冰轉為速滑，訓練期間無懼腰酸背痛及腳痛，憑其堅毅意志，持續接受高強度的體能訓練，最終勇奪「香港盃短道速滑比賽」年齡最小參賽組別Junior Men G組222米及333米決賽「雙冠軍」獎項。

郭佑辰年紀雖小，原來至今已參加過三項速滑比賽，更在上月30日舉行的「2024香港盃短道速滑比賽」222米(兩圈)和333米(三圈)賽，經過半決賽和決賽後，最後勇奪「雙冠」殊榮。他表示，很喜歡「好快、好快的感覺」，坦言速滑訓練甚為辛苦，每周需接受6個小時訓練，加上速滑需一直保持彎腰姿勢，故經常會腰痛、背痛、腳踝痛等，此外，更要進行高強度的體能訓練，經常滿頭大汗。經此凱旋歸來後，他希望將來可加入港隊受訓，以冀參加更多亞太區賽事。

至於姊姊郭照怡則是花樣滑冰高手，至今累積獲得過逾20個獎項。現年8歲的她同樣自4歲開始冰上飛舞，參加花樣滑冰興趣班，至2023年5月開始加強訓練，正式參加ISI考級並順利考取花式一級，其後邊學邊考，終成功考取花式金級。郭照怡最近出戰香港公開賽，更按年齡和程度報名參加兩個級别的賽事，分別獲得小組銅牌和銀牌。她今年申請參加港隊，希望可代表香港出賽，為港爭光，長遠更希望有機會站在奧運舞台上發光發亮。

福建中學附屬學校於2022年開始發展校內冰上運動，校方負責支付整個學年的冰上運動教練費用，以興趣班形式開放給小一至小六的所有學生參加，最近亦已推出針對小一至小三低年級學生的全新冰球興趣班，希望為校內學生提供多樣化的運動體驗。