台男與女友爭吵殺人　事後偕對方女兒挖坑棄屍

台灣桃園一名王姓男子與鍾姓女友、鍾女的6歲徐姓女兒及友人同居，去年8月鍾女不滿王男太晚返家，並因照顧孩子、學費及家庭開支問題發生口角，王男一怒下拿香氛瓶打死鍾女，事後帶同不知情的徐女棄屍。王男最終自首，桃園地檢署依傷害致死罪嫌起訴。

檢方調查，23歲的王男去年5、6月起在桃園八德與26歲的鍾女同居。去年8月27日6時許，王男回家時，見到鍾女疑似跌倒躺在浴室地板，他將鍾女拉起，但鍾不滿王太晚返家，2人因女兒照顧、學費及家庭開支問題吵架，王男竟拿起放在浴室的玻璃製香氛罐往鍾女頭部攻擊，導致鍾女右額部挫傷合併撕裂傷及鼻樑開放性骨折，最後因創傷性腦損傷而死亡。

王男一小時後發現鍾女死亡，為免東窗事發，用黑色大塑膠袋包住鍾女，並放入大型橘色垃圾桶，還帶着不知情的徐童把塑膠桶扛到車上，載到龜山樹人路，並在路旁挖洞棄屍。案發後，室友頻頻追問王男有關鍾女去向，王男最後在父親勸說下，到中壢警分局自首，檢方指揮八德警方挖出屍體。桃園地檢署依傷害致人於死、遺棄屍體罪嫌起訴，將由國民法官審理。