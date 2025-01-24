東方日報A1：假鈔3倍流市面　呃的士小店過肥年

農曆新年將至，本港市面頻現偽鈔，小商戶、的士業警鈴大作！而執法部門最新數據顯示，截至去年11月，當局共檢獲44,462張偽鈔，當中87%均是俗稱「大牛」的500元或「金牛」的千元大鈔，被發現的偽鈔較2023年同期上升約3.5倍，執法部門指，檢獲的偽鈔近八成為「練功券」，亦有銀行、賽馬會、零售商舖於日常營業或結算時發現，呼籲市民留心。關注偽鈔問題的議員認為，本港發現的偽鈔數字急增，或與科技進步、不法分子通過高精度的機器也能印刷出僅憑肉眼難以分辨的偽鈔有關，呼籲市民或商戶收到大面額紙鈔時多加留意。

今次偽鈔潮由去年9月起升溫，執法部門表示，2024年（截至11月），共檢獲44,462張偽製港幣，前年同期僅檢獲9,900張。在這4.4萬多張偽鈔中，逾九成（約41,367張）於情報主導的執法行動中檢獲，當中超過35,000張是練功券，其餘為低質素偽鈔。檢獲的偽鈔主要涉及市民私下交易加密貨幣或加密貨幣找換店的行騙案，其餘是由銀行、賽馬會、零售商舖等於日常營業或結算時發現並轉交執法部門。

根據部門檢獲偽鈔的統計，2021年時檢獲最多的港幣偽鈔面額和數字為500元，共檢獲725張；2022年至2024年則以1,000元面額的偽鈔最多，且幾年間大幅上升。如2022年時檢獲了1,000元面額偽鈔共2,508張；2023年增至6,786張；2024年（截至11月）一舉激增至38,559張。其他面額的偽鈔檢獲量亦連年大幅上升，2021年至2024年（截至11月）檢獲的偽鈔總數為1,534、4,335、10,191以及44,462張。

去年檢獲的偽鈔量大幅上升，執法部門解釋，去年曾進行一連串以情報主導打擊偽鈔的行動所檢取得來，成功偵破多宗案件，主要涉及本地犯罪團夥。執法部門續指，檢獲的港幣偽鈔主要以一般噴墨或雷射打印機印製，這些偽鈔質素差劣，市民大多只需要細心觀察其防偽特徵，或者用手觸摸質感已可分辨真偽。

議員梁美芬去年6月已在立法會跟進偽鈔問題，對於執法部門近月檢獲的偽鈔量進一步上升，她估計或與科技進步，印刷偽鈔的門檻隨之下降，一些不法分子通過高精度的機器也能印刷出僅憑肉眼難以分辨的偽鈔。談到如何打擊偽鈔，梁認為隨着電子支付的普及，現金的使用率也會下降，相信偽鈔氾濫的情況在之後會愈來愈少。但仍呼籲市民或商戶在收到大面額紙鈔時都會更多留意，又促政府在教育、宣傳及監察方面也要做多步。

■記者何永明

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