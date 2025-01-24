蓮麻坑村附近邊境禁區路段今起開放　遊客可搭小巴入村登紅花嶺

政府今日（24日）起開放沙頭角蓮麻坑村附近的指明邊境禁區路段，豁免乘坐專營小巴通過該禁區路段的人士申請禁區通行證的要求，以便利市民及遊客前往蓮麻坑村及紅花嶺郊野公園。

當局表示，紅花嶺郊野公園去年11月成立，政府在考慮有關開放蓮麻坑村附近一段邊境禁區路段的公眾意見，並經仔細研究相關可行性後，決定落實措施特別開放該段道路，並已於今日刊憲，根據《公安條例》第38A（1）條，豁免乘搭專線服務公共小巴經橫瀝至蓮麻坑村村口的一段邊境禁區路段往返蓮麻坑村的任何人士，毋須申請禁區通行證。由今日起，市民及遊客可從上水港鐵站出發，乘坐專線服務的公共小巴59K號線（上水站—蓮麻坑），途經相關禁區路段進入蓮麻坑村。下車後，市民可直接由蓮麻坑郊遊徑出發，前往麥景陶碉堡及蓮麻坑鉛礦洞等景點，亦可繼續經紅花嶺郊遊徑前往沙頭角方向。

當局補充，以上豁免只適用於乘坐專營小巴通過該禁區路段的人士，並不包括未持有有效禁區證的私家車、的士或其他車輛，以及採用步行或踩單車等途徑的人士。事實上，前往紅花嶺郊野公園的路線多元，並不只上述的禁區路段。市民及遊客可選擇其他交通方式及路線，包括乘坐新界專線小巴55K號（上水站—沙頭角）、九巴78K號（上水站—沙頭角）或九巴277A號（藍田站—沙頭角），到達沙頭角公路石涌凹段的担水坑分站，再經山咀村路抵達蓮麻坑郊遊徑入口。公共交通服務營辦商會密切留意乘客需求，並預留足夠車輛及人手，按實際乘客增長加密班次。