旅發局國泰新春匯演大年初一登場　環球表演團隊齊聚尖沙咀賀新歲

全港最大型賀年盛事「國泰新春國際匯演之夜」將於今年農曆大年初一（29日）晚上在尖沙咀矚目登場，為連串賀歲盛事打響頭炮。活動由香港旅遊發展局主辦，55個表演團隊，包括9輛花車以及來自世界各地的表演團隊參與。

內地及國際隊伍方面，最受矚目的便是K-pop女團Kep1er以及泰國男團LYKN，Kep1er是充滿活力的7人限定南韓女團，於2021年透過Mnet真人秀競賽節目《Girls Planet 999》成立，自2022年1月出道以來，因其充滿活力的表演和多樣的音樂風格，該團體吸引了全球觀眾的目光；而LYKN是年輕泰國男團，由GMMTV生存秀《Project Alpha》的前五名參賽者組成。該團體於2023年5月5日以單曲《May I?》在RISER MUSIC旗下出道，成員包括Nut、Hong、Tui、William和Lego。

今年匯演會有來自14個國家地區包括香港的表演好手參與，內地及國際表演隊伍方面，參與國家地區數量更勝去年。今次的表演隊伍有不少環球選秀節目的優秀隊伍，包括曾於2023年 Indonesia’s Got Talent (意譯：《印尼一叮》)首獲「黃金按鈕」(Gloden Buzzer)的印尼BRAVERY DANCERS，將古印度著名梵文史詩《摩訶婆羅多》講述創立印度王國的婆羅多王後裔的故事，當中一條有巨大力量的巨蛇，善良而有教養，以傳統舞蹈重新演繹。

而曾為第十四屆全運會開幕及閉幕式表演隊伍──中國陝西表演藝術團會配合陝西秧歌《慶豐年》，表演者踏著鑼鼓鏗鏘的節奏，和著嗩吶嘹亮的曲調，扭、擺、走、跳，盡情揮灑著內心的喜悅和對美好生活的嚮往。該節目作為陝西獨特多元的民間歌舞藝術，不僅展現了中華兒女質樸、樂觀的性格，也體現了新時代人民其樂融融的景象。

另一支內地隊伍，中國甘肅省歌舞劇院就表演《樂舞敦煌》，該表演以舉世聞名絲綢之路上的敦煌莫高窟壁畫為素材創作，將曾經凝固於千年古老壁畫中的服飾、舞姿、手勢、人物造型，幻化成靈動的舞姿。這是中國舞蹈藝術中的一個獨特流派，以其絢麗的服飾，別緻的造型，充滿西域風格的音樂而讓人神往。《樂舞敦煌》表演以藝術方式，再現了敦煌文化的博大精深和古絲綢之路繁榮昌盛的輝煌景。

除了亞洲外，當晚亦會有不少來自歐洲的表演團體，例如曾於2018年《全美一叮》(第13季)亞軍、奧地利表演團體Zurcaroh，以融合特技與舞蹈的演出，將翻騰跳躍結合舞蹈，獲得無數掌聲；阿根廷馬力沸擊樂舞蹈團將由精湛舞技的舞者，展現南美牛仔的傳統舞蹈「馬蘭波舞」，並揉合「弗蘭明戈舞」等不同舞蹈風格，配合澎湃激昂的擊鼓、剛勁節奏的踢踏舞步，尤其講究節拍和力量，將阿根廷舞蹈的激情和非凡視覺衝擊充分展示，帶來一場血脈沸騰和震撼人心的表演。

西班牙穆爾西亞的專業嘉年華樂團Comparsa Shambala，由當地的服裝設計師精心製作華麗奪目的舞衣，鑲有數千根羽毛及各種色彩的水晶和寶石，配合精心編排的舞蹈旋律，展現出優雅而充滿活力的拉丁節拍，表演既獨特又令人難忘。

舞團之外，當晚亦有其他令人嘆為觀止的表演，由日本著名藝術家及舞蹈家蛯名健一創立的UniCircle Flow，是世界頂尖的花式單輪車表演團，曾獲邀到海外演出，在日本和國際間屢獲殊榮。表演團隊以精準的單輪單車平衡感，千變萬化的花式組合，以及高難度的雜技，將運動和藝術完美結合，是令人期待的馬戲和競技表演天才，將現場情緒高漲的氣氛帶到高峰。

另外來自德國的高蹺表演者The Fantastic Trip，將帶領觀眾踏上異想天開的天空之旅，他們將高聳的雜技表演，結合輕鬆愉快的冒險感覺，營造出引人入勝的超現實氛圍，表演既優雅，又帶有驚奇俏皮一面，將觀眾帶入看似不受重力影響的夢幻世界。

為延續新春國際匯演熱潮，旅發局今年與香港許願節聯乘，將璀璨花車及匯演舞台移師大埔林村，旅客及市民於1月30至2月13日新春期間於大埔林村許願廣場，可觀賞多部花車，更可於初二（1月30日）及初三（1月31日）欣賞多隊參與「新春國際匯演之夜」的內地及國際表演隊伍的「升級版」表演。

此外，部份團隊亦會於初二及初三到城中不同熱點表演，不容錯過。另外旅發局亦為旅客提供新春旅遊攻略，網站推出一站式新春節慶專頁，搜羅多個城中新春慶祝活動，包括年宵市場、初一新春國際匯演、初二賀歲煙花、初三農曆新年賽馬日、初四賀歲盃、廟宇參拜祈福、熱門景點新春活動等，讓旅客更全面體驗香港節慶文化。