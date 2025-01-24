美議員動議　撤銷中國永久正常貿易關係

美國跨黨派議員周四（23日）向國會參眾兩院提出一項法案，尋求撤銷美國給予中國的永久正常貿易關係，分階段徵收高額關稅，以及終止對低價值中國進口產品的小額豁免免稅待遇。

美國國會於2000年批准給予中國永久正常貿易關係，為其加入世界貿易組織鋪平道路。美國總統特朗普周一（20日）上任後，發布備忘錄要求內閣評估中國永久正常貿易關係地位的立法。眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會的共和黨籍主席穆理納（John Moolenaar）隨即與民主黨眾議員蘇奧齊（Tom Suozzi）共同提出《恢復貿易公平法案》（Restoring Trade Fairness Act），是首個旨在撤銷中國永久正常貿易關係地位的跨黨派法案。共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）和班克斯（Jim Banks）同日亦在參議院提出相應立法提案。

《恢復貿易公平法案》要求終止每年重新認證的中國永久正常貿易關係地位，把非戰略商品的最低35%關稅和戰略商品的最低100%關稅編入法律。關稅將在5年內分階段實施，第1年為10%，第2年25%，第4年50%，第5年為100%。法案還會終止對某些「涵蓋國家」的小額豁免，包括中國。

穆理納指出，給予中國永久正常貿易關係引發了中國進口浪潮，耗盡美國製造業，使美國容易受到首要對手的經濟脅迫，直言「這場賭博失敗了」。他表示，《恢復貿易公平法案》能保障美國國家安全，增強供應鏈的韌性，把製造業工作帶回美國和盟友。