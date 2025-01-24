CreFIT維信Capi水豚年宵設許願神社　祝願市民「豚聚財富」

臨近新歲，人人期望過肥年。而金融機構CreFIT維信今年就首次進軍維園及深水埗年宵，以「豚積財富願成社」的日式祈福神社為題擺設攤位，CreFIT吉祥物「Capi水豚」更會與市民玩遊戲、派現金券，助大家新正頭行大運！東網記者昨午（23日）到維園年宵現場直擊，發現攤位內化身「達摩」的Capi已經吸引多名市民打卡。該公司希望透過在年宵擺檔，吸引更多人使用公司的服務，協助大家提高理財意識，同時為港人送上祝福。

CreFIT維信於昨日（23日）起，一連七日會於維園（29-30號鋪）及深水埗花墟公園（32-33號鋪）擺檔。攤位內有多款新年造型的Capi水豚公仔、限量版Capi金運御守等，讓市民買回家「豚積財富」！

作為「神社」，當然不少得祈福。CreFIT維信的攤位內設有願望輪盤，寫有「出Pool」等多種願望，市民到場後可轉轉輪盤，祈願新一年順順利利。另外，維信過往一直支持香港導盲犬協會，而今年的年宵攤位內就設有許願池，市民消費後即可獲得許願金幣，攤位內的大型「Capi水豚達摩」除了讓市民打打卡之外，更會幫助市民達成慈善心願！

市民於攤位內登記成為會員，即可取走「有球必應小福袋」及「LUCKxury豚圓福袋」共值100港元的現金券，可換購「水豚狗狗汽球」、「毛孩巾巾盲盒」、Capi公仔等。

CreFIT維信產品及市場營銷總監麥小姐表示，公司今年推出的Bill Management服務，將會提供智能消費分析，讓用戶清晰地查看不同方面的開支，亦設有賬單提醒功能，會於到期前向用戶發出通知，亦會為部分到期款項提供相關處理熱線。她希望今次於年宵擺設攤位，可以協助港人妥善管理財務，同時為市民送上祝福。