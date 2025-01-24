男警駕車與私家車撞　被控危駕致他人嚴重受傷　押後至3.21再訊

一名男警去年8月駕駛私家車，在沙田圍路往馬鞍山方向行駛時，與另一輛私家車發生碰撞，令該輛私家車上的司機及乘客受傷。事隔5個月，男警被控一項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，案件今（24日）在沙田法院提訊。被告暫時毋須答辯，押後至3月21日再訊，被告續准以5000港元現金保釋，期間不得接觸控方證人。

28歲被告王昶然，報稱任職警務督察。他在2025年1月17日被捕，早前被落案起訴一項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，並於今日到法庭應訊。控罪指，被告於2024年8月3日，在沙田沙田圍路與沙田路交界近燈柱 N0688，在道路上危險駕駛一輛私家車，引致男子陳國文身體受嚴重傷害。

被告今日由當值律師代表，透露被告將會轉聘私人律師。控方表示準備好答辯，辯方申請押後，以審視文件及提供法律意見。裁判官遂應辯方要求，押後至3月21日再訊，批准被告以5000港元現金繼續保釋，但新增一項保釋條件，即不得接觸控方證人。

警員不時牽涉危駕事件。其中27歲男警何家榮在2022年5月的休班期間，在長沙灣駕駛Tesla電動車時涉嫌撞傷途人，事後被指慫恿傷者不要報案。男警受審後被裁定危駕、酒駕意圖妨礙司法公正等4罪罪成，2024年4月被判他入獄24個月，停牌3年，需自費報讀駕駛改進課程及罰款500港元。另外，47歲男警李雪輝，2023年4月2日休班期間駕駛輕型貨車時，其車在旺角剷上行人路。李雪輝承認危險駕駛及酒後駕駛兩罪，2024年3月被判接受100小時社會服務令，取消駕駛資格6個月，亦需自費報讀駕駛改進課程。

案件編號：STCC370/2025