組團交流科研成果　議員與中東增加合作　協助本港漁業轉型

政府近年積極發展中東等新市場，有議員日前組團到科威特當地考察漁農業發展及科研成果對接。該議員認為交流成果豐盛、有建設性，認為兩地合作能將國家和本港科技引出去，同時填補發展缺口，但吸引投資需要有可配合的項目，期望政府未來會公布詳情。

議員容海恩表示，考察團考察團了解兩地科研成果對接，將本港的示範技術帶到當地，參觀了當地大學、科研機構、投資推廣署等地方。她指出當地人傾向食「自己魚」，剛巧他們進食的魚類品種和本港相似，因此能快速了解並配合他們的需要，期望政府和民間機構多去。

漁農自然護理署助理署長（漁業和海洋護理）朱振華表示，政府發表《漁農業可持續發展藍圖》，能令業界更多元並將本港產品技術引至不同地方，協助本港漁業升級轉型。他舉例，兩地可在室內高密度養殖魚類、紅潮追蹤、改善水質等問題上交換意見並合作。

香港漁民團體聯會、漁業重新科研發展小組的陳子浩表示，當地水資源緊張，因此可以就「室內循環高密度養殖」但科技多作交流和合作。而同一小組的楊展永表示，當地亦注重糧食安全，認為依賴進口食品並非長策，當地人期望自行養殖，滿足國內所需。他認為可在人工智能、無人機、魚糧的方向更多交流合作。

容海恩去年10月曾表示，當地不抗拒投資香港，期望政府爭取中東資金。被問到是否有跟進相關事宜，對方是否曾表示有興趣投資本港漁農業科技，容海恩指出要先有可配合的項目才能合作投資。她表示，當地人有對相關科技興趣，但需要了解他們所需。她解釋當時考察只參觀了約一小時的水產養殖設施，合作的話需要提供更詳盡的報告。

她又表示，當地有資源、基金作項目研究，但要先有能配合的項目。她表示過去的相關國際論壇亦有討論如何投資香港，本次考察主要針對漁農業，相信未來財金官員會和當地傾談，認為會有成果，但詳情需要政府公布。