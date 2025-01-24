議員憂過渡屋博愛昇平村幾年就拆浪費　當局稱會完成最低營運期

早前有指因應北部都會區新發展項目，有過渡性房屋將面臨拆遷。立法會發展事務委員會今日（24日）討論新界北新市鎮及馬草壟發展建議，會上有議員對新界北新市鎮「優先發展區」內的過渡屋項目「博愛昇平村」表示關注，議員指該過渡屋項目在去年8月入伙，但面對發展將要在數年後被拆卸，形同浪費。發展局則回應指該過渡屋項目將會完成其最低營運期，日後該位置也會發展成住宅項目。

議員洪雯認為，「博愛昇平村」由政府批出3.37億港元建成，自去年8月才入伙，現時入住率只有33%，質疑政府沒有從整個北都的過渡屋來考慮如何處理問題，變相過渡屋只住幾年就拆，非常浪費。她建議當局考慮以換地等方式，發揮過渡性房屋的價值，更好利用資源。

發展局局長甯漢豪表示，有關過渡性房屋項目的位置將發展為住宅，用以支援附近的大學城，強調即使日後要拆卸，也不會影響政府承諾的最低限度營運期。她又稱，政府早已表明，若過渡屋項目用地有長遠用途出現，項目或要離開原來位置，但不代表要「夾硬」縮短項目使用期，加上過渡屋組件可移至其他地方重用，認為不會出現浪費。至於該過渡屋可否延長營運限期，她則指會與房屋局溝通，但同時需要考慮到大學城的發展。

此外，對於當局提出「優先發展區」約3成面積、即64公頃將用作產業用途。議員劉國勳建議，希望能彈性調動有關產業用地，以及避免錯配，認為整個產業園有現代物流亦有先進建造，如果規劃上有此類產業，在協調反面不需要劃得太清楚，按市場需要推動產業。甯漢豪則回覆指，只要產業的兼容性強，日後的相關規劃圖不會「硬繃繃」規定土地發展用途，會盡量廣闊。