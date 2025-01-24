內地寒潮暴雪雙警齊發　部分地區降溫最多14℃以上

內地中央氣象台周五（24日）上午6時同時發布寒潮黃色和暴雪黃色預警。受寒潮影響，預計周五至下周一（27日），內地大部分地區氣溫將先後下降8℃至12℃，西北、華北、西南地區降溫幅度可達14℃以上，並伴7-9級陣風。下周二（28日）年廿九早上，最低氣溫0℃線將南壓至雲南北部至江南南部一帶。

預計周五上午8時至下周日（26日）上午8時，新疆、西藏、青海、甘肅、寧夏、陝西、山西、川西高原等地將先後降溫8℃至10℃，上述部分地區降溫可達12℃以上。新疆、西北、內蒙古等地有5至7級風、7至9級陣風，西藏、青海、川西高原等地陣風達8至10級。

預計周五上午8時至周六（26日）上午8時，西藏、青海、甘肅、寧夏、陝西、河南等地部分地區有大雪。其中，甘肅南部、寧夏南部、陝西中南部、河南西部等地部分地區有10至18毫米暴雪。上述部分地區新增積雪深度2至5厘米，局部地區達10厘米以上。據海南省海口市交通運輸和港航管理局消息，受瓊州海峽大霧影響，海口新海港、鐵路南港已在周五凌晨4時20分停止作業，進港通道已暫時關閉，請出島車輛不要前往以上港口。