12歲仔學校廁所遭電擊致殘　家人索賠86萬人民幣

內媒周五（24日）報道，湖北省孝感市大悟縣12歲男童李某，早前在學校廁所觸電導致重傷致殘，心理健康亦重創，鑑定稱其處於焦慮抑鬱狀態。家人決定索賠86萬元（人民幣，下同，約91.9萬港元），近日大悟縣法院已立案，擬於2月19日開庭審理。

在2023年12月4日下午，邁入初中階段剛3個多月的李某，在學校廁所內遭電擊受傷致殘。李某被送往武漢同濟醫院，經過3日搶救才脫離生命危險。出院後，李某回到家中休養，但又出現了走路不穩、吐字不清等多種症狀。去年7月，李某被鑑定為電擊傷後偏癱（右側上下肢肌力4級）的傷殘等級為七級、不完全運動性失語的傷殘等級為八級。

李某近日向內媒回憶事發情況，稱當時廁所內光線暗淡，地面有積水。當他試圖上廁所時，班上的一名同學關上了廁所門。李某用力拉開門，卻被同學踹了一腳，導致他被牆上裸露的電線擊倒。

去年9月，小李狀告學校和那名拽廁所門的同學，請求判令兩被告賠償醫療費、殘疾賠償金、精神撫慰金、護理費以及後續治療費。針對此事，大悟縣實驗中學熊姓負責人介紹稱，事件是小李和另一名同學在廁所裏嬉戲打鬧引起的，事後大悟縣法院曾主持過調解，學校願意支付40萬元（約42.7萬港元），但小李方面不同意，「這是我們學校的責任，畢竟發生在學校裏面，法院最終判學校承擔多少責任我們就承擔多少，絕不會推諉的。」