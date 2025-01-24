啟德世運道簡約公屋營運及管理合約招標　涉3000個單位招標

房屋局今日(24日)就啟德世運道第一期「簡約公屋」營運及管理服務合約進行招標，啟德世運道「簡約公屋」將分兩期落成，分別提供約3,000及約7,700個單位，預計今年第四季及明年第3季落成。

是次合約招標為營運及管理第一期的約3,000個單位。營運及管理服務主要包括住戶事務管理、物業管理、日常保養維修，亦涵蓋社會服務，以及管理和營運配套設施等範疇。為推動社會上不同持份者的參與，房屋局歡迎有能力和經驗的服務承辦商投標，包括非政府機構及持有物業管理公司牌照的機構，或是兩者合作。

為確保服務質素，房屋局會根據投標機構的管理能力、相關經驗、過往的服務表現，以及其計劃書內建議的營運和管理模式、提供的社會服務、遷出計劃的可行性、創新和資訊科技的應用等一系列因素作出技術評審，務求令「簡約公屋」的設施和服務切合居民和地區需要，再就投標價格作出綜合評審，選出最合適的機構負責營運「簡約公屋」。

投標者須於3月14日中午12時前透過「電子投標系統」提交電子投標書，或把投標書放入添馬添美道2號政府總部東翼地下公眾入口大堂的「政府總部投標箱」內遞交。逾期的投標概不受理。