大家樂食物援助計劃添四千受助者　首間食肆推堂食軟餐大受歡迎

扎根香港超過55年的大家樂集團（00341），致力照顧好香港人的不同口味及需要。即使面對市場環境的挑戰，大家樂集團仍然連續3年推出「大家開飯」食物援助計劃，支援有經濟困難家庭及低收入人士，希望與市民共度時艱，再添四千名受助者，累積資助額合共三千六百萬港元。憑着這份與香港人同行的精神，實現對社會的承諾，榮獲《東方日報》及《on.cc東網》的「超卓可持續發展企業大獎2024」。

香港邁向高齡化社會，政府統計處以2021年年中人口推算，2046年65歲及以上長者比例達36%，較2021年的20.5%大增15.5個百分點，即每3名港人中，便有多於一名是長者。除了長者外，其他有需要人士如中風康復者、智障人士等，都有機會受到吞嚥問題困擾，市場對輕嚥料理需要與日俱增。

正所謂「民以食為天」，亦是人生樂趣之一，大家樂作為「香港人的大食堂」，明白不同人士的飲食需要，特意推出輕嚥料理品牌「食得樂」，為咀嚼及吞嚥障礙人士提供更多餐飲選擇，並重拾口福。「食得樂」現時首先推出「京都骨」及「豉油雞髀」兩款輕嚥料理，提供符合「國際吞嚥障礙飲食標準」（IDDSI）等級4及等級6的選擇，讓咀嚼及吞嚥困難人士能食得快樂，與家人同枱共膳，享受天倫之樂。

過往吞嚥困難人士大多只可選擇傳統糊餐，惟賣相及味道較為不討好，不少患者因而「無啖好食」。「食得樂」為照顧他們的需要，將真材實料的鮑魚、魚肚、蝦、燒肉、叉燒及雞翼製作成軟餐盆菜，以高壓蒸煮取代油炸，保留食材原味道及營養，並採用真空揉滾醃製技術，肉類毋須使用酵素或添加劑而達致鬆軟口感，味道和效果更自然，以精緻的膳食賣相，「色、香、味、形」兼俱，提升吞嚥困難人士的食欲及進食樂趣，使他們攝取足夠營養，更選用零升糖指數的羅漢果糖製作，令糖尿病患者也可放心食用。

現時坊間有數個品牌推出軟餐產品，但普遍只限外賣，有需要人士亦鮮有機會與家人在外一同聚餐，而大家樂集團看到這一點，特意推出堂食軟餐的服務，讓照顧者可以在指定的香港島、九龍、新界的大家樂快餐及一粥麵分店，非常便利地購買「食得樂」輕嚥料理，減輕準備餐膳的壓力。

產品一出即獲得外界好評，銷售點在短短3個月期間，由最初的38間，增加至54間，進一步滿足不同地區人士的需要，並讓吞嚥困難人士能夠與親友「同枱食飯」，再次融入社區，維持社交生活。

大家樂為首間連鎖快餐店推出等級6碎餐，更能保留食材口感，也更貼合咀嚼困難人士需要。臨近農曆新年，象徵團圓、豐衣足食的盆菜是不少人過節選擇。為了讓吞嚥困難人士感受濃厚新春氣氛，「食得樂」特意研發「六福臨門」精裝盆菜，符合「國際吞嚥障礙飲食標準」（IDDSI）及「照護食標準指引」等級4標準，將鮑魚、魚肚、蝦、燒肉、雞翼及叉燒，配搭甘筍及西蘭花等真材實料，製成一人分量精裝輕嚥料理盆菜，像真度十足，賣相與一般盆菜相似，相信可以讓吞嚥困難人士食欲大增，再次品嘗盆菜滋味。「六福臨門」精裝盆菜同樣提供堂食及外賣服務。

「大家開飯」是大家樂旗艦社區關愛項目，於2022年首度推出，受助人可憑「開飯咭」到任何一間大家樂快餐分店換取餐點，3年來累計總資助額為3,600萬港元，總受惠人數預計達11,000人。今年計劃除了與鄰舍輔導會繼續合作，同時加入新元素，聯乘「食得樂」向香港耆康老人福利會、匡智會、基督教香港信義會社會服務部，資助長者、咀嚼及吞嚥障礙人士享用輕嚥料理，進一步拓展社會關愛，為社會有需要人士打氣。