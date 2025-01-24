抄襲畫作案訴訟5年　葉永青確定侵權道歉賠償

中國當代藝術家葉永青2019年爆出抄襲醜聞，比利時藝術家西爾萬（Christian Silvain）對其提出訴訟。2023年北京知識產權法院宣判葉永青抄襲西爾萬事實成立後，葉永青提出上訴。今年初，北京市高級人民法院終審駁回上訴。葉永青近日公開向西爾萬道歉。

葉永青周四（23日）在報章刊登的道歉聲明中表示，尊重法院判定，誠懇地接受批評，檢討教訓，並向西爾萬先生致以誠摯的道歉。此前，葉永青曾否認抄襲，也一直未公開道歉。北京知識產權法院一審定葉永青侵權，除了登報道歉，另賠償西爾萬500萬元人民幣（約540萬港元）。

1958年出生的葉永青是「西南藝術群體」的代表人物之一，還是知名策展人、藝術活動家、四川美院教授。西爾萬則出生於1950年，是一個自學成才的藝術家。2019年前，他的名字未為多少中國人所知。西爾萬發現葉永青抄襲了他於1980年代創作的作品後，葉永青曾以公開信表示去了比利時，卻未見到西爾萬。西爾萬其後委託律師在中國訴訟，葉永青不僅逃避接收法院所寄的訴訟文書，還曾多次以自己居住在雲南，對北京市知識產權人民法院提起管轄權異議。其後，葉永青還在比利時起訴西爾萬對他進行了誹謗和名譽侵權。