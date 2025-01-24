春節假期料日均185萬人出入境　較去年增9.5%

內媒周五（24日）引述國家移民管理局預測指，今年春節假期全國口岸將迎來新一輪出入境客流高峰，日均出入境人員將達185萬人次，較去年春節假期增長9.5%。

其中，大型國際空港口岸出入境客流略有增加，預計出境客流高峰主要集中在1月28日至30日（除夕至正月初二），入境客流高峰主要集中在2月3日至4日（正月初六至初七），北京首都機場、上海浦東機場、廣州白雲機場、成都天府機場日均出入境人員預計分別達到4.2萬、9.5萬、4.8萬、1.9萬人次。

毗鄰港澳陸路口岸客流相對平穩，預計客流高峰主要集中在1月31日至2月2日（正月初三至初五），珠海拱北、青茂、港珠澳大橋、橫琴口岸日均出入境人員預計將達到31萬、9.9萬、11.3萬、7.1萬人次；深圳羅湖、福田、深圳灣、廣深港高鐵西九龍站、皇崗口岸預計日均出入境人員將達到20萬、17萬、12萬、9萬、5萬人次。

國家移民管理局日前專門部署做好春節假期口岸邊防檢查工作，要求全國邊檢機關加強出入境流量和口岸運行情況監測，及時發布本口岸出入境客流信息，為出入境人員行程安排提供參考；確保中國公民出入境通關排隊不超過30分鐘；穩妥做好高峰期客流疏導和交通配套綜合保障，共同確保口岸通關安全高效順暢。當局提示廣大中外出入境旅客，出行前及時關注口岸客流變化和通關情況，仔細檢查出入境證件和簽證簽注是否有效。

據國家鐵路集團有限公司周四（23日）消息，周三（22日）全國鐵路發送旅客逾1,332萬人次，春運啟動以來累計發送旅客1.12億人次。周四鐵路客流料進入節前高峰期，全國鐵路預計發送旅客1,320萬人次，計劃加開旅客列車1,451列。截至周四上午9時，鐵路12306已累計發售春運期間車票2.78億張。