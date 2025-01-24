國泰兩尼泊爾抵港航班爆食物中毒　防護中心不排除紅菜頭沙律所致

國泰航空早前兩班由尼泊爾抵港航班爆發食物中毒，衞生署衞生防護中心今日(24日)表示，公布已完成相關流行病學調查，不排除事件由航班上供應的紅菜頭沙律受金黃葡萄球菌污染所引致。防護中心已建議相關食物製造廠減少食物製作過程中的人手處理，並應盡可能使用器具和設備，避免直接手部接觸食材。此外，所有食物處理人員必須嚴格遵守手部衞生指引，尤其是在涉及人手操作且沒有後續加熱步驟的食物製作過程中。

調查顯示，於本月8日及9日乘坐CX640抵港的乘客中，共有43人，包括22男21女在機上用餐後約10至60分鐘出現嘔吐、惡心、腹痛及腹瀉等食物中毒病徵。受影響人士年齡介乎11至75歲，全部人毋須留院治療。其中兩名患者的糞便樣本經化驗後，證實帶有金黃葡萄球菌，而受影響人士的整體臨床病徵及潛伏期亦與由金黃葡萄球菌引起的食物中毒脗合。

防護中心其後成功聯絡涉事航班上的120名乘客，並展開全面的流行病學調查，並追查事件成因。結果顯示，全部43名受影響乘客均曾在飛機進食機上提供的食物，而他們在上機前並沒有共同進食任何相同食物。根據病例對照研究的分析，機上提供的紅菜頭沙律是唯一與病發有顯著統計學關聯的食物，顯示食用紅菜頭沙律是發病的風險因素。

就兩班航機上供應的約500份食物中，防護中心收集了2份未經分發的同批次食物樣本，包括兩個紅菜頭沙律樣本，結果顯示金黃葡萄球菌未有超出食物安全標準。在調查期間，中心發現該款紅菜頭沙律自今年1月起獨家供應予國泰由加德滿都抵港航班。防護中心人員兩度巡視該食物製造廠，發現有關紅菜頭沙律涉及多個需經人手處理的步驟，有機會增加受金黃葡萄球菌污染的風險。防護中心已於本月10日指示有關食物製造廠暫停供應紅菜頭沙律。其後，未再接獲相關航班的食物中毒報告。