庭上稱國安法後感香港已完蛋　黎智英：不再反對美國取消特別待遇

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，審訊今日(24日)踏入第125天，黎智英繼續接受盤問，直言國安法生效前，同意要懲罰中國，凍結官員銀行戶口，但不同意美國終止香港特別待遇，因為會損害香港價值。惟國安法後，他的取態變得悲觀，覺得香港反正都完蛋，不再反對取消特別待遇。

黎智英今日在盤問時同意，2019年10月，他前往美國，跟美國眾議院前議長佩洛西及美國參議員史葛見面。控方展示一張相片，顯示黎智英跟史葛合照，黎手持印有「光時」的黑色上衣。黎智英今指，該黑衣屬於史葛，只是出於禮貌才拿着黑衣合照，不知道衣服上的字句。法官質疑黎的說法，反指如果衣服上印的是裸女，黎是否仍會拿着衣服？黎說不回答假設性問題。

控方之後展示多封黎智英的電郵，來往對象包括包括Mark Simon、美軍前副參謀長基恩、美國前副國防部長沃夫維茲及美國前駐港總領事郭明瀚。其中在2020年4月，黎談及美國現在是我們唯一的救世主，若美國不採取行動，我們很快就會完蛋。翌月，黎智英說，最有效的方法，是凍結中國官員在美國和西方的銀行帳戶，認為所有高級官員都會害怕，他們或嘗試延遲實施國安法。黎智英庭上指，當時確希望美國幫助香港，因為除了美國外，其他國家都不關心香港。至2020年7月初，即國安法生效後，黎智英透過電郵回覆基恩，說台灣得到美國更大的軍事支持後，人們能更安全地在台灣生活及居住。黎智英今指，他只是想解釋為何台灣會是香港人移民首選。

控方另展示一系列對話，顯示2020年5月，Mark Simon開設群組，成員包括沃夫維茲、郭明瀚及黎智英。對話中，郭明瀚曾說，指示是要懲罰中國而非香港，而黎表示同意，並認為懲罰中國是唯一了結風波的方式。黎智英庭上指，不認為郭明瀚所講的屬於內幕消息。黎不諱言，一直以來，香港都是中國通往外國的渠道，當時他不希望美國終止香港特別待遇。但國安法實施後，他不再反對取消特別待遇，反正香港已經完蛋。控方指，黎智英的取態愈發激進，黎反指是愈發悲觀。在該群組中，Mark Simon提及，美國議員的想法，是製作有限度的制裁名單，包含10至15名人士。

涉案4名被告包括黎智英(77歲)、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022