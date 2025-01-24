推動落實低空經濟　籲「一站式」協助項目測試

去年政府成立的「發展低空經濟工作組」已落實推行「監管沙盒」試點項目，以促進創新及測試低空飛行活動的潛在應用場景。大灣區低空經濟聯盟今日(24日)召開記者招待會，指發展低空經濟牽涉的產業鏈很長、接觸範圍廣，無論上、中、下游都會創造很多科研和商業機會，亦需要大量人才，是數字經濟的新引擎，由於各項測試的目的和內容並不相同，牽涉的政府部門為數眾多，希望工作組能做好協調並提供「一站式」支持，好讓項目能盡快落地測試。

大灣區低空經濟聯盟創會會長、議員葛珮帆表示，很多低空經濟的項目都礙於本地現行法例而難以推進，「低空經濟監管沙盒」則以先行先試的方式，讓行業持份者能夠在指定航線內，以可控和安全的方式就一些項目概念進行測試，藉此來促進低空經濟相關技術和應用的落地。業界對低空經濟沙盒反應熱烈，政府早前收到72個申請者的建議書，其中聯盟成功支持及推動的申請項目有二十多個，當中包括醫療、跨境運輸、地盤勘察、建築物巡檢、物流運輸、觀光及城市安全等應用場景。期望政府能夠盡快完成審批過程及公布申請結果，並希望在本年第一季開始測試或試飛。她認為載人、載貨項目可同步開展推行，參考內地經驗，載人項目可以先用假人做測試，以盡早開展技術及飛行路線和安全性等測試。

由於曾參與多個項目的推動過程，葛珮帆說體會到協調不同機構及政府部門去技持每一個項目的申請，殊不容易，譬如有申請試飛項目計劃由A點飛去B點，牽涉升降的地點可能是屬於政府的土地或物業範圍，需要相關政府部門如康文署或地政署的支持，路線途經之處還可能要徵得海事處或民航處的支持，面對的現實情況是有關部門要先讓「發展低空經濟工作組」作出協調方可答應是否支持，然而未徵得部門的支持又難以申請，以致操作上形成「雞和雞蛋」的難題。經過聯盟的協調，項目已得到所需用地的部門或單位的支持，可是並非透過聯盟申請的項目，申請上或會遇到挑戰，因此建議「發展低空經濟工作組」提供「一站式」服務，協助項目落地測試。

因項目單位要尋求部門的支持，葛珮帆指政府角色比較被動，建議可參考廣東省政府的做法，由政府機構主動發布低空經濟應用場景需求清單，讓業界或院校依照清單，按自己的專長和發展方向，跟相關政府機構攜手推動項目的發展。

葛珮帆說亦收到不少本港、內地及海外企業反映，首批監管沙盒申請時間只有一個多月，時間太短促，以致未能在截止日期前遞交申請，因此她希望政府能盡快公布接受第二批申請的時間表，讓業界做好準備。另一方面，期望政府盡快完成審批過程及公布申請結果，並在本年第一季開始試飛。鑑於跨境路線、起降點布局及建設、 標準制訂、法例修訂等都需時，促請政府盡快和內地商討跨境安排。