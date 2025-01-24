啟德體育園辦最大型演練　參與者陸續入場

啟德體育園今晚(24日)將舉行歷來規模最大的演練，是同時測試主場館、體藝館及青年運動場，並動員約6.3萬人。東網記者在傍晚約5時到場，見到參與者已經陸續入園，他們都需經安全檢查。主場館外已架鐵馬，入場人士拉起繞4個彎的人龍，秩序大致良好。

是次測試所動員的6.3萬人之中，當80%為公務員，另有家屬及地區團體等參與，達到園區最高容納人數。其中，主場館會舉辦「守護香港，音樂傳承大匯演」，各紀律部隊將進行歷時約1.5小時的樂隊聯合演出。

演練分開3階段，首階段是在傍晚6時進行的自然進場測試，約5萬名測試者會根據指定座位入座。次階段則是晚上8時，屆時會模擬在主場館出現不同公眾或保安情景，測試場地保安及應急部門的協作能力。晚上9時15分在體藝館將舉行緊急疏散演習。第3階段則測試自然離場的交通安排，6萬人會在約晚上9時半同一時間離開。演練期間，往來行人路不會完全封閉，市民可以使用周邊道路乘搭港鐵。

參與者除了可乘搭港鐵，兩間巴士公司會在宋皇臺道上落客區提供10條特別巴士線，前往港九新界，包括前往將軍澳、旺角、港島東、中環、葵青、屯門、元朗、天水圍，以及上水，共提供55班車。